Cip ile çarpışan hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

Mersin Erdemli’de hafif ticari araç ile cip çarpıştı. Hafif ticari aracın devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Erdemli ilçesine bağlı Kocahasanlı Mahallesi üç tepe kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, S.E. idaresindeki 33 VJH 25 plakalı hafif ticari araç ile M.T. yönetimindeki 34 EUV 316 plakalı cip ile kavşakta çarpıştı.

Kazayla birlikte hafif ticari araç devrildi, sürücüsü de yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili polis, olay yerinde inceleme yaptı.