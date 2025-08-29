Cip, park halindeki 2 otomobile çarptı: 4 yaralı

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta, yokuş aşağı indiği sırada freni boşaldığı iddia edilen cip, park halindeki 2 otomobile ve duvara çarptı. Kazada cipteki 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Rüzgarlımeşe Sokak’ta meydana geldi. Yokuş aşağıya inen, sürücüsü öğrenilemeyen 34 FKM 624 plakalı cipin iddiaya göre freni boşaldı. Kontrolün kaybolduğu cip, park halindeki 67 AAB 567 ve 67 ABC 848 plakalı otomobillere, ardından da duvara çarptı. Kazada cipteki C.Ö. (65), S.A. (92), A.B. (61) ve N.K. (55) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

