Cip tünel içerisinde kamyona çarptı: 4 yaralı

Çankırı-Kastamonu sınırlarında bulunan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli içerisinde kontrolden çıkan cip kamyona arkadan çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı-Kastamonu karayolu Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen cip, aynı istikamette seyir halinde ilerleyen kamyona arkadan çarptı.

Kazada H.R.A. (59), T.A. (65), N.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine tünel içerisine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tünelin bir şeridi kaza sebebiyle trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.