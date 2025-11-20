Cipe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Kaynak: DHA
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, cipe arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim İ. (36) yaralandı. Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi’nde meydana geldi. İbrahim İ. yönetimindeki 16 F 0849 plakalı hafif ticari araç, önünde yavaşlayan Hayrettin P.’nin (61) kullandığı 16 PM 595 plakalı cipe arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)
