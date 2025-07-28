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Cipe çarpan taksinin takla attığı kaza kamerada

Ajans Haberleri
  • 28.07.2025 16:05
  • Giriş: 28.07.2025 16:05
  • Güncelleme: 28.07.2025 16:05
Kaynak: DHA
Cipe çarpan taksinin takla attığı kaza kamerada

Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da cipe çarpan taksinin takla attığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi'nde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. Seyir halindeki taksi, yola çıkan 21 ABZ 578 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi, takla attı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza, otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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