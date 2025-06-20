Cipin çarptığı otomobil banka şubesine girdi

Fırat AKAY/BODRUM, (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde cipin çarptığı park halindeki otomobil banka şubesine girdi, müşteriler ve çalışanlar tedirginlik yaşadı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; S.A.'nın kontrolünü yitirdiği 34 SA 725 plakalı cip, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil de bir bankanın şubesine girdi. O sırada bankada olan müşteriler ve çalışanlar panik yaşarken, cipin sürücü S.A. hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ayakta tedavi edildi. Banka şubesinde ve 2 otomobilde de hasar meydana geldi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

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