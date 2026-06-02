Cipin çarptığı otomobil doğalgaz kutusuna hasar verdi: Binalar tahliye edildi

Bursa’da alkollü olduğu iddia edilen Recep K.'nin kullandığı cip, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ise doğalgaz kutusunda hasara yol açtı.

Gaz kaçağı nedeniyle çevre binalardaki yurttaşlar tahliye edildi.

Kaza, dün gece saatleri sıralarında Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi Eşrefiler Caddesi’nde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan ve alkollü olduğu iddia edilen Recep K.'nin kullandığı 16 ABL 665 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halinde olan 16 BKN 483 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, binanın doğalgaz kutusuna çarparak hasar yol açtı.

Olay yerinde durmayan Recep K. ara sokağa girerek aracını park etti.

ÇEVREDEKİ BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

Otomobilin çarpması sonucu hasar gören doğalgaz kutusunda sızıntı yaşandı.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve doğalgaz dağıtım firmasının ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, çevre binalarda yaşayan yurttaşları tahliye ederken, doğalgaz ekibi de bölgeye verilen gazı kesti.