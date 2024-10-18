Çıplak arama davasında iki polise beş ay hapis

Haber Merkezi

Taksim Dayanışması sözcülerinden mimar Mücella Yapıcı ve kızı Cansu Yapıcı’yı çıplak aramaya maruz bırakan üç polisin “işkence ve eziyet” suçlamasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Aramayı yapan iki kadın polis "görevi kötüye kullanma" suçundan 5’er ay hapis cezasına çarptırıldı, 1 polis ise beraat etti.

Gezi Parkı eylemleri sırasında gözaltına alındıklarında çıplak aramaya maruz bırakılmalarıyla ilgili biri o dönemde nezarethane amiri olan 3 polisin, “işkence ve eziyet” suçundan yargılandığı davanın 10’uncu duruşması, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya, Mücella Yapıcı ve Cansu Yapıcı’nın avukatı Gülyeter Aktepe ve sanık polislerin avukatları hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu olan sanık polislerden Levent Mustafaoğlu, duruşmaya bulunduğu Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS ile bağlandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti 1 sanığın beraatına, 2 sanığın ise "görevi kötüye kullanmak" suçundan önce 6 ay hapisle cezalandırılmasına, cezanın takdir indirimi uygulanarak 5’er ay hapis cezasına çevrilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.