Çıplak aramayı reddeden tutukluya şiddet iddiası

Haber Merkezi

Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ndeki hasta tutuklu Çetin Tutkun’un, çıplak aramaya karşı çıktığı için şiddet gördüğü iddia edildi.

MA’nın haberine göre, Tutkun’un oğlu Bırusk Tutkun, babasının cezaevinde baskı, kötü muamele ve ölüm tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bırusk Tutkun, "Babam tehditle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Babam, cezaevi savcısı, gardiyanlar ve müdür tarafından tehdit edildiğini söyledi. Yine çıplak aramayı reddettiği için fiziksel şiddet gördü. Bunu kabul etmeyen herkesin aynı muameleyle karşılaştığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.