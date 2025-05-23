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Çıplak elle yüzlerce arının arasına girdi

Ajans Haberleri
  • 23.05.2025 18:24
  • Giriş: 23.05.2025 18:24
  • Güncelleme: 23.05.2025 18:24
Kaynak: İHA
Çıplak elle yüzlerce arının arasına girdi

Siirt’in Kurtalan ilçesinde Muhammet Rahmi Mikyas isimli arıcı, bir evde bulunan arı oğulunu çıplak elle topladı.
Kurtalan ilçesinde yüzlerce arının arasına giren 37 yaşındaki Rahmi Mikyas, tehlikeye aldırış etmeden çıplak elle arıları kutunun içine aldı. Arıları çok sevdiğini belirten Rahmi Mikyas "30 yıldır arıcılık ile uğraşıyorum. Arıları çok seviyorum. Arılar doğanın güzelliğidir. Arılar beni seviyor, sokmuyor. Arıları öpüyorum kokluyorum" dedi.

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