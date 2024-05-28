Çıplak halde koşarak uçağın inmesini istedi: Kokpitin kapısını yumruklayan yolcu gözaltında!

Perth Havalimanı'ndan Melbourne'a gitmek üzere kalkış yapan VA696 seferli uçakta bulunan ve ismi açıklanmayan bir yolcu uçağın koridorunda çıplak koşarak uçuş görevlisine vurdu. Kokpitin kapısını yumruklayarak uçağın dönmesini isteyen yolcu, ortalığı birbirine kattı. Yaklaşık 3,5 saat sürmesi beklenen uçuş, yolcunun garip davranışları sebebiyle yarıda kesildi. Uçak, kalkış yaptığı Perth Havalimanı'na döndü.

Dünya 28.05.2024 12:42 Giriş: 28.05.2024 12:42

Güncelleme: 28.05.2024 12:53 Kaynak: AA

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