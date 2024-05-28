Çıplak halde koşarak uçağın inmesini istedi: Kokpitin kapısını yumruklayan yolcu gözaltında!
Perth Havalimanı'ndan Melbourne'a gitmek üzere kalkış yapan VA696 seferli uçakta bulunan ve ismi açıklanmayan bir yolcu uçağın koridorunda çıplak koşarak uçuş görevlisine vurdu. Kokpitin kapısını yumruklayarak uçağın dönmesini isteyen yolcu, ortalığı birbirine kattı. Yaklaşık 3,5 saat sürmesi beklenen uçuş, yolcunun garip davranışları sebebiyle yarıda kesildi. Uçak, kalkış yaptığı Perth Havalimanı'na döndü.
Avustralya'da koridorda çıplak koşarak uçuş görevlisine vuran ve kokpitin kapısını yumruklayarak uçağın dönmesini isteyen yolcu, ortalığı birbirine kattı.
Virgin Australia hava yolu şirketine ait VA696 sefer sayılı uçak, Perth şehrindeki Perth Havalimanı'ndan Melbourne'a gitmek üzere kalkış yaptı.
Yaklaşık 3,5 saat sürmesi beklenen uçuş, bir yolcunun garip davranışları dolayısıyla yarıda kesildi.
İsmi açıklanmayan yolcu, seyahat sırasında koridorda çıplak koşarak bir uçuş görevlisine vurdu ve uçağın dönmesini istedi.
GÖZALTINA ALINDI
Kokpitin kapılarını yumruklayan yolcu, uçakta görevli emniyet personeli tarafından etkisiz hale getirildi.
Basına yansıyan görsellerde, bu kişinin, elleri kelepçeli halde uçağın koridoruna yatırıldığı görüldü.
Virgin Australia hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, kargaşaya yol açan yolcu nedeniyle uçağın Perth Havalimanı'na döndüğü belirtildi.
Kimsenin yaralanmadığı olayda polis, uçağı birbirine katan yolcuyu gözaltına aldı.