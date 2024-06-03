Ciple markete girdi
Sivas’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, marketin vitrininden içeri girdi.
Kaynak: İHA
Olay, Alibaba Mahallesi’nde saat 22.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki 33 ARL 273 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 33 CES 16 plakalı Hyundai marka otomobile çarpıp, ardından BİM marketin vitrininden içerigirdi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, markette ve araçlarda maddi hasar oluştu.