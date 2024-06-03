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Ciple markete girdi

Sivas’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, marketin vitrininden içeri girdi.

Ajans Haberleri
  • 03.06.2024 23:23
  • Giriş: 03.06.2024 23:23
  • Güncelleme: 03.06.2024 23:23
Kaynak: İHA
Ciple markete girdi


Olay, Alibaba Mahallesi’nde saat 22.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki 33 ARL 273 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 33 CES 16 plakalı Hyundai marka otomobile çarpıp, ardından BİM marketin vitrininden içerigirdi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, markette ve araçlarda maddi hasar oluştu.

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