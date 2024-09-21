Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ciple motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 21.09.2024 14:37
  • Giriş: 21.09.2024 14:37
  • Güncelleme: 21.09.2024 14:37
Kaynak: İHA
Ciple motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ciple motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa Toptancı Hali istikametinden şehir merkezi yönüne seyir halinde olan O.K. idaresindeki cip, M.Ö.’nün kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü M.Ö. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

BirGün'e Abone Ol