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Ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Isparta'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada Fatih Ekşi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 20.04.2024 16:41
  • Giriş: 20.04.2024 16:41
  • Güncelleme: 20.04.2024 16:42
Kaynak: DHA
Ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Isparta- Antalya kara yolu Kargı Tüneli mevkisinde meydana geldi. E.Ö.'nün kullandığı cip ile Fatih Ekşi yönetimindeki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibini yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Fatih Ekşi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan B.E., B.E., E.E., E.Ö., S.Ö., A.Ö. ve E.Ç. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye amındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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