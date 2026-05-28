Çipras'tan yeni parti hamlesi, kuruluş bildirgesi Yüksek Mahkeme'ye sunuldu

Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yeni parti kurdu.

Yunan Sol İttifakı (ELAS) partisinin kuruluş bildirgesini Yunanistan Yüksek Mahkemesi'ne sunuldu.

Çipras, başkent Atina’daki Theseio semtinde düzenlenen partisinin tanıtım toplantısına katıldı.

Toplantının ardından Yüksek Mahkemeye geçen Çipras, Yunan Sol İttifakı (ELAS) partisinin kuruluş bildirgesini teslim etti.

Çipras, Yüksek Mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, “Toplum ve halk için faydalı olmayı hedefliyoruz. Büyük bir karşılık görüyoruz ve ülkeye daha iyi bir şey kazandırmayı umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni partinin kuruluşunun ardından Yunanistan’daki siyasi partilerden de ilk değerlendirmeler geldi.

İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi (ND) temsilcileri, ELAS’ı “ısıtılıp yeniden servis edilen eski bir siyaset” olarak nitelendirdi.

ANKETLERE GÖRE İKİNCİ PARTİ KONUMUNDA

Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) temsilcileri ise yeni partinin toplumsal ihtiyaçtan çok kişisel siyasi hedefler doğrultusunda kurulduğunu öne sürdü.

Radikal Sol İttifak (SYRIZA) temsilcileri ise Çipras’ın dönüşünün merkez solda yeni siyasi dengeler oluşturabileceğini belirterek, ilerleyen süreçte daha geniş çaplı işbirliklerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Öte yandan, Yunan basınında yayımlanan kamuoyu araştırmaları, ELAS’ın kısa sürede ana muhalefet konumuna yükseldiğini ortaya koydu.

RealPolls tarafından gerçekleştirilen ankete göre, Çipras’ın partisi yüzde 16,1 oy oranıyla ikinci sıraya yerleşti. İktidardaki ND ise yüzde 29,1 ile birinci sıradaki yerini korudu. Ankete göre PASOK’un oy oranı yüzde 9,4’e gerilerken, SYRIZA ciddi bir oy kaybı yaşadı.