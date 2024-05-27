Cips fiyatlarına zam yolda: Mega cips 55 TL olacak

TBYD Başkanı Erol Dündar, cips fiyatlarına zam yapılacağını duyurdu. Buna göre mega cips çeşitleri 55 TL, parti cips çeşitleri ise 40 TL olacak.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Başkanı Erol Dündar, cips fiyatlarına zam yapılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dündar, Fritos, Doritos, Ruffles marka cipslere de zam geleceğini açıkladı.

Buna göre cips fiyatlarında 5 ile 10 lira arası bir artış olacak. Eski fiyatı 45 lira olan mega boy cipsler 55 liraya yükseltilirken, diğer boydaki cipslerde yapılacak artış 5 lira ile sınırlı kalacak.

Zamlı fiyatlar, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.