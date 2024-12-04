Çırakların iletişim becerileri zayıflıyor: MESEM’de ağaç yaşken ‘kesilir’

2022-2023 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerin sosyal becerileri incelendi. Mesleki eğitim merkezlerinde çıraklık yapan 14-18 yaş grubundaki öğrencileri kapsayan inceleme, mesleki eğitim merkezlerine yönelik eleştirilerin haklılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca yayımlanan Milli Eğitim Dergisi’nde de yayımlanan araştırmada, merkezi eğitim merkezlerinde çıraklık yapan 14-18 yaş grubundaki öğrencilerin aile, iş ve sosyal ortamlarına mercek tutuldu. Araştırmanın sonuçlarında çarpıcı tespitler yer aldı.

NİTELİKLİ ÇEVRE EKSİKLİĞİ

MEB Mesleki Eğitim Merkezlerine Devam Eden Çırakların Sosyal Becerilerinin İncelenmesi isimli çalışmada, 14-18 yaş grubu çırakların aile, iş ortamı, yaşadıkları sosyokültürel ortam ve akran çevresinden sosyal beceriler konusunda yeterli destek alamadıkları belirtildi. Çıraklık yapan çocukların genel itibarıyla “Nitelikli çevreye” sahip olmadıkları kaydedilerek, “Bu nedenle sosyal becerileri yeterli düzeyde deneyimleyemedikleri ve çevrelerinde nitelikli rol modellerin bulunmadığı görüşleri belirtilmiştir” denildi.

Çalışmada, çırakların uzun çalışma saatleri de konu edildi. Mesleki eğitim merkezlerindeki çırakların genel itibarıyla haftanın bir günü mesleki eğitim merkezine devam ettikleri, geri kalan günlerde iş yerinde çalıştıkları ve çalışma şartlarının zor olduğu kaydedildi. Çırakların bir kısmının haftada bir gün bile izin kullanamadığının altı çizilerek, “Çırakların sosyal becerilerini geliştirme olanaklarından ve zamanından yoksun oldukları belirtilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Çırakların, ailesiyle ve akranlarıyla iletişimlerinin iyi olmadığı ve genel anlamda iletişim becerilerinin yetersiz olduğu tespitini içeren raporda, özetle şu değerlendirmeler yapıldı:

“Genel anlamda iletişim becerilerinin yetersiz olduğu, sorun çözme becerileri ile ilgili olarak yeterli bilgi ve deneyime sahip olmadıkları bu nedenle sorun çözmede başarısız oldukları söylenebilir. Çırakların, çevreye uyum sağlama becerilerinde mesleki eğitim merkezine başladıkları ilk yıllarda uyum sağlama konusunda başarısız oldukları ancak son yıllara doğru nispeten uyum sağlamaya başladıkları belirtilebilir.

Mesleki eğitim merkezindeki çırakların iş yerinde sıkça sorumluluk aldıkları ve karar verdikleri ancak mesleki eğitim merkezinde sorumluluk almaktan çekindikleri buna rağmen çoğu çırağın ailelerini geçindirme sorumluluğunu üzerlerine alarak diğer okullara devam eden akranlarına göre sorumluluk alma becerilerinin geliştiği ifade edilebilir.”