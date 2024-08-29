Ciro Immobile gol sayısını 4’e yükseltti



UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanş müsabakasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İsviçre temsilcisi Lugano’yu 5-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda tecrübeli golcü Ciro Immobile, 7. ve 71. dakikalarında kaydettiği gollerle galibiyette büyük pay sahibi oldu. İtalyan oyuncu böylece Beşiktaş formasıyla çıktığı 5 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

Ciro Immobile, 11’de başladığı müsabakada 78. dakikada yerini Mustafa Hekimoğlu’na bıraktı.