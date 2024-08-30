Ciro Immobile'nin maaşı ne kadar? Ciro Immobile'nin piyasa değeri ne kadar?

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü golcüsü Ciro Immobile, oynadığı 5 maçta 6 gollük performans göstererek Beşiktaş'ın gol yükünü sırtlayan oyuncuların başında geliyor. 34 yaşındaki İtalyan Yıldız Ciro Immobile'nin maaşı da merak edilen konular arasında.

CIRO IMMOBİLE HANGİ MEVKİDE OYNUYOR

Ciro İmmobile, Beşiktaş'ta santrafor mevkisinde oynuyor.

CIRO IMMOBİLE'NİN MAAŞI NE KADAR?

34 yaşındaki İtalyan yıldızın transfermarkt değeri 4 Milyon Euro Civarında. Beşiktaş ise Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Ciro Immobile'ye sözleşme yapılan 2 sezon için her sezon 6 milyon avro garanti ücret ödeyeceğini açıkladı. Dolayısıyla olası primler hariç Ciro Immobile'nin maaşı 6 Milyon Euro.

CIRO IMMOBİLE'NİN BAŞARILARI

Ciro Immobile, kariyerinde 1 kez altın ayakkabı, 7 kez gol krallığı, 1 kez avrupa şampiyonu kupası, 1 İtalya Kupası ve 2 İtalya Süper Kupası, 1 Almanya Süper Kupası kazanma sevincini yaşadı. Öte yandan Ciro Immobile'nin Türkiye'deki ilk kupası da Süper Kupa şampiyonluğu oldu. Immobile, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0 yendiği maçta 2 golle sahada yıldızlaşan isimlerden oldu.