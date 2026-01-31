Ciro Immobile'nin yeni adresi belli oldu

Sezon başında Beşiktaş'tan, Bologna'ya transfer olan Ciro Immobile, Fransa'ya transfer oluyor.

Gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre, İtalyan golcünün Bologna’dan Paris FC’ye transferi tamamlanmak üzere.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Haberde, kulüplerin bonservis konusunda anlaşmaya vardığı ve Immobile’nin de sözleşme şartlarını kabul ettiği ifade edildi. Tecrübeli santrforun sağlık kontrollerinin ardından kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atmasının beklendiği aktarıldı.

Bu sezon Bologna formasıyla 9 resmi maçta görev alan Immobile, söz konusu karşılaşmalarda gol katkısı sağlayamadı.