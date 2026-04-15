Cirque du Soleil 10 yıl sonra OVO ile İstanbul’da

Dünya sahne sanatlarının en prestijli topluluklarından Cirque du Soleil, 10 yıl aradan sonra İstanbul’a “OVO” gösterisiyle dönüyor. Topluluk, 21–24 Mayıs tarihleri arasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda toplam 8 temsil ile izleyici karşısına çıkacak.

Tatlı Ekşi ve Pyramidion iş birliğiyle gerçekleşecek gösteri, doğanın mikro evrenine odaklanarak böceklerin hareketli dünyasını sahneye taşıyor. Portekizcede “yumurta” anlamına gelen “OVO”, yaşam döngüsü, dönüşüm ve doğanın sürekliliği gibi temaları merkezine alırken yüksek tempolu akrobasi performansları, çarpıcı sahne tasarımı ve renkli kostümleriyle dikkat çekiyor.

2009 yılında Montreal’de prömiyerini yapan gösteri, bugüne kadar 40’tan fazla ülkede 7 milyonu aşkın izleyiciye ulaştı. 25 farklı ülkeden 100 kişilik bir ekiple sahnelenen prodüksiyonda 53 sanatçı, insan bedeninin sınırlarını zorlayan performanslara imza atıyor.

Kostüm tasarımları Liz Vandal imzası taşırken, doğadan ilham alan bu tasarımlar Pierre Cardin’in geometrik estetiğine referanslar içeriyor. Gösterinin müzikleri ise Brezilyalı besteci Berna Ceppas tarafından hazırlandı; bossa nova, samba, funk ve elektronik müziğin birleşimiyle oluşturulan besteler, performansın ritmini belirliyor.

Sahne sanatlarında 40 yılı aşkın süredir yenilikçi üretimleriyle öne çıkan Cirque du Soleil, “OVO” ile İstanbul’da her yaştan izleyiciye hitap eden görsel ve performatif açıdan yoğun bir deneyim sunmayı hedefliyor.