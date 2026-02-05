Cirque du Soleil 2026 bilet fiyatları: Cirque du Soleil ne zaman Türkiye'ye geliyor?

Dünyanın en prestijli sahne sanatları topluluklarından biri olan Cirque du Soleil, 2026 yılında Türkiye’de sahne alacağını duyurdu. Cirque du Soleil 2026 bilet fiyatları ve Cirque du Soleil ne zaman Türkiye'ye geliyor? soruları, gösteri tutkunlarının en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. 10 yıl aradan sonra İstanbul’da sahnelenecek olan OVO gösterisi, görsel şovları ve benzersiz atmosferiyle unutulmaz bir deneyim vadediyor.

CİRQUE DU SOLEİL TÜRKİYE’YE GELİYOR MU?

Evet, Cirque du Soleil 2026 yılında Türkiye’ye geliyor. Dünyaca ünlü sirk topluluğu, “OVO” adlı gösterisiyle İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak. Gösteri, doğanın ve böceklerin ekosistemini renk, hareket ve akrobasiyle sahneye taşıyor.

CİRQUE DU SOLEİL NE ZAMAN 2026?

Biletinial tarafından yapılan açıklamaya göre Cirque du Soleil, 21-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında İstanbul’da sahne alacak.

Gösterinin biletleri Biletinial platformu üzerinden satışa sunulmuş durumda.

OVO GÖSTERİSİ NEYİ ANLATIYOR?

Portekizcede “yumurta” anlamına gelen OVO, doğanın gizli dünyasını ve böceklerin yaşamını sahneye taşıyor. Gösteri; hareket, renk, müzik ve akrobasiyi bir araya getirerek seyirciyi küçük ama büyüleyici bir evrenle buluşturuyor.

Yaşamın döngüsünü böceklerin gözünden anlatan OVO, sahne tasarımı ve performanslarıyla Cirque du Soleil’in imza niteliğindeki anlatım gücünü yansıtıyor.

CİRQUE DU SOLEİL 2026 BİLET FİYATLARI

Cirque du Soleil 2026 İstanbul gösterisi için açıklanan bilet fiyatları kategoriye göre değişiklik gösteriyor. İşte Cirque du Soleil 2026 bilet fiyatları:

Kategori Fiyat Tribün 5. Kategori 900 TL Tribün 4. Kategori 1.900 TL Tribün 3. Kategori 3.500 TL Tribün 2. Kategori 4.800 TL Tribün 1. Kategori 5.200 TL Tribün VIP 6.200 TL Saha İçi 2. Kategori 15.000 TL Saha İçi 1. Kategori 18.000 TL

OVO GÖSTERİSİNİN KOSTÜM VE SAHNE TASARIMI

OVO gösterisinin kostümleri, tasarımcı Liz Vandal tarafından hazırlandı. Doğadan ve böceklerin dünyasından ilham alan tasarımlarda, grafik çizgiler ve geometrik formlar ön plana çıkıyor.

Kostümlerde kullanılan plise tekniği, Japon moda tasarımcısı Issey Miyake tarafından geliştirilen tekniğin sahneye uyarlanmasıyla ortaya çıktı. Hareket özgürlüğü sağlayan kumaşlar, akrobatik performansları destekliyor.

OVO GÖSTERİSİNİN MÜZİKLERİ

Gösterinin müzikleri Berna Ceppas tarafından tasarlandı. Bossa nova, samba, funk ve elektronik müzik öğelerinin harmanlandığı bestelerde, böceklerin çıkardığı seslerden ilham alındı.

OVO SAHNE TASARIMI

Sahne tasarımı Gringo Cardia tarafından gerçekleştirildi. Böceklerin yaşam alanlarından esinlenilen sahne, zaman zaman dev bir ormana ya da mağaraya dönüşüyor.

OVO dünyasının merkezinde yer alan 8,5 metre büyüklüğündeki yumurta, hikâyenin ana eksenini oluşturuyor ve gösterinin görsel hafızasında güçlü bir iz bırakıyor.

