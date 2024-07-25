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Cisim patlaması sonucu çoban yaşamını yitirdi

Güncel
  • 25.07.2024 06:00
  • Giriş: 25.07.2024 06:00
  • Güncelleme: 25.07.2024 08:14
Cisim patlaması sonucu çoban yaşamını yitirdi
Bedrettin Düzen (Fotoğraf: MA)

Haber Merkezi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında cisim patlaması sonucu Bedrettin Düzen adlı çoban hayatını kaybetti. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Doskî Vadisi’nde bulunan Veregoz bölgesinde dün sabah saatlerinde bir cisim patladı.

Hayvanlarını otlatan çoban Bedrettin Düzen, cismin patlaması sonucu ağır yaralandı. Düzen, Hakkari merkezde bulunan hastaneye kaldırıldı. Düzen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Düzen’in, otopsi işlemlerinin ardından Yüksekova’da defnedilmesi bekleniliyor.

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