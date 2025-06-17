Citi'den altın için dikkat çeken tahmin

Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından Citi, jeopolitik risklerin yüksek olduğu ve kurumların beklentilerini yukarı yönlü revize ettiği şu dönemde, kısa ve uzun vadeli fiyat hedeflerini düşürdü. Banka, ons altının 2025 sonu veya 2026 başında 3.000 doların altına düşebileceğini öngördü.

Citi, azalan yatırım talebi ve iyileşen küresel büyüme görünümü nedeniyle fiyatların 2025 sonu veya 2026 başında ons başına 3.000 doların altına düşebileceğini öngörerek altın için kısa ve uzun vadeli fiyat hedeflerini düşürdü.

Banka, 0-3 aylık ve 6-12 aylık altın fiyat hedeflerini sırasıyla 3.500 dolardan ons başına 3.300 dolara ve 3.000 dolardan ons başına 2.800 dolara revize etti.

"2.500-2.700 DOLAR CİVARINA DÖNEBİLİR"

Citi, jeopolitik riskler, potansiyel ABD tarife politikası değişiklikleri ve ABD bütçe endişeleri ile desteklenen baz senaryoda, altın fiyatlarının düşüş eğilimi başlamadan önce üçüncü çeyrekte ons başına 3.100-3.500 dolar arasında konsolide olmaya devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Citi bir notunda, "Altına yönelik yatırım talebinin 2025'in sonlarında ve 2026'da azaldığını görüyoruz. Çünkü nihayetinde Başkan Trump'ın popülaritesinin ve ABD büyümesinin, özellikle de ABD ara seçimlerinin odak noktası haline gelmesiyle birlikte ‘devreye girdiğini’ görüyoruz" dedi.

Banka, altının 2026'nın ikinci yarısına kadar 2.500-2.700 dolar civarına dönebileceğini söyledi.

Citi'nin yükseliş senaryosuna göre altın fiyatları, ABD ekonomisi ve jeopolitik gerilimler nedeniyle güçlenen hedge ve yatırım talebiyle üçüncü çeyrekte 3.500 doları aşabilir.

Kaynak: ekonomim.com