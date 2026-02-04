Citigroup'tan Türkiye için enflasyon beklentisi: Oran verildi

Citigroup ekonomistleri, Türkiye'nin ocak ayı verilerinin enflasyon açısından zorlu bir yıla işaret ettiğini bildirdi.

Kurum ekonomistleri, dezenflasyon sürecinin inandırıcılığının bu yıl piyasa katılımcıları tarafından çok daha yakından inceleneceğini öngörüyor.

BloombergHT'nin aktarımına göre; Citigroup ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar tarafından yayımlanan notta, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2026 yılı için ara hedefi yüzde 16 seviyesinde olsa da, sektörel enflasyon beklentileri dezenflasyon sürecinin Merkez Bankası’nın öngördüğünden daha yavaş ilerleyebileceğine işaret ediyor" ifadelerine yer verildi.

Analizde, enflasyon beklentilerini yeniden çıpalamak için sadece döviz kurundaki istikrarın yeterli olmayabileceği vurgulanırken şu risklere dikkat çekildi:

Hizmet fiyatlarındaki devam eden katılık,

Gıda fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskılar,

Giyim enflasyonunda olası geri dönüşler,

Olumsuz baz etkisi.

YÜZDE 24 BEKLENTİSİ

Citi ekonomistleri Domaç ve Işıklar, "Bu tablo ışığında, yıllık enflasyonun 2025 sonundaki yüzde 30,9 seviyesinden yıl sonunda yüzde 24’e gerilemesini bekliyoruz; ancak risk dengesinin yukarı yönlü olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

Salı günü açıklanan verilere göre, ocak ayında aylık enflasyon Aralık’taki yüzde 0,9 seviyesinden yüzde 4,8’e yükselerek son bir yılın en yüksek aylık artışını kaydetti. Yıllık tüketici fiyat artışı ise aralık ayındaki yüzde 30,9 seviyesinden yüzde 30,7’ye sınırlı bir gerileme gösterdi.