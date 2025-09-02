Citigroup'tan Türkiye için 'hafif resesyon' beklentisi

Citigroup ekonomistleri, Türkiye'de 'hafif bir resesyon' beklediklerini ifade etti.

Kurum ekonomistleri, Türkiye'de ikinci üç aylık dönemde manşet büyümenin 'faaliyetlerdeki temel zayıflığı' maskelediğini belirterek yılın ikinci yarısında 'hafif bir resesyon' beklediklerini belirtti.

PMI VE İŞGÜCÜ PİYASASINDA ZAYIFLIK

BloombergHT'nin aktarımına göre; Ekonomistler İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, Türkiye'nin büyüme verilerinin yayınlanmasının ardından yayınladıkları raporda, “Temmuz-Ağustos döneminde imalat PMI'sında gözlenen belirgin düşüş ve işgücü piyasası dinamiklerinde (özellikle istihdam yaratmada) devam eden zayıflık, ekonomik faaliyette öngörülen düşüşün habercisi niteliğinde” ifadesini kullandı.

İKİNCİ ÇEYREK BÜYÜMESİ BEKLENTİLERİ AŞTI

Dün açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık olarak yüzde 4,8 büyüme kaydetti. Çeyreklik bazda büyüme ise yüzde 1,6 oldu. Yıllık ve çeyreklik rakamlar Bloomberg tahminlerini aştı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDİŞESİ

Citi ekonomistleri, "Verilere daha yakından baktığımızda, 2. çeyrekte faaliyet hızındaki şaşırtıcı hızlanmanın sürdürülebilirliği konusunda temkinli kalmamız gerektiğini görüyoruz" notunu paylaştı.

TÜKETİM VE KREDİLERDE ZORLUKLAR

Notta, ekonominin talep tarafında bir canlanma yaşamasının "olası olmadığı", bunun temel nedeninin "özel tüketimdeki devam eden normalleşme ve yüksek reel tüketici kredi faiz oranları" olduğu belirtildi.

YATIRIMLAR VE İHRACATTA RİSKLER

Arz tarafında ise kredi arzındaki kısıtlamalar ve sıkı finansal koşullar nedeniyle makine ve ekipman yatırımlarının anlamlı bir artış göstermesinin pek olası olmadığını belirten uzmanlar, ülkenin en çok ihracat yaptığı sektörlerin 'Avrupa ve ABD'de yavaşlayan büyümeye karşı özellikle savunmasız' göründüğünü ifade etti.