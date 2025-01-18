Çizgi günleri 2 Şubat’a kadar devam ediyor

Kültür Sanat Servisi

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Turhan Selçuk Kültür Evi’nde 2 Şubat'a kadar sürecek olan Çizgi Günleri'nde Erdil Yaşaroğlu, Cihan Ceylan, Tuncay Akgün, Kadir Çıtak gibi çizerlerden yetişkinler ve çocuklar için Açık Çizim ve Hikâye Geliştirme atölyeleri; teknik çizim etkinlikleri, çocuklara özel illüstrasyon, flipbook animasyon ve manga çizim atölyeleri yer alıyor.

Atölyelerin yanı sıra İBB Orkestralar Müdürlüğü bünyesinde yer alan Oda Müziği Orkestrası ile Klasik Çizgi konserleri; Güneş Özgeç, BaBa ZuLa, Murat Beşer gibi isimlerle konserler ve Dinleme Kulübü etkinlikleri ve söyleşiler düzenleniyor. Etkinlik ücretsiz.