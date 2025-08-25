Çizgi Metin’e veda edeli 13 sene oldu

Spor Servisi

Türkiye futbolunun efsane ‘sol açığı’ Metin Kurt’un 24 Ağustos 2012’de kalp yetmezliğinden hayata veda edişinin üzerinden 13 sene geçti. Galatasaray’da bir dönem takımın değişmezleri arasında yer alan Kurt, bu dönemde milli takımda da görev aldı. Ancak Kurt, özlük haklarını araması ve sendikal faaliyet girişimleri yüzünden Galatasaray’dan uzaklaştırıldı. 64 yaşında hayata gözlerini yuman Kurt, politik duruşu, ahlaki ilkeleriyle farklı bir spor kültürünü ve futbol anlayışını temsil etti.

Futbol alanında sendika ve hak mücadelesi yapmak için Spor-Sen ve Devrimci Spor Emekçileri Sendikası gibi örgütlere kuruculuk etti. Spor yaptığı dönemden itibaren solcu, devrimci kişiliğiyle bilinen ve “Futbol borsada değil, arsada güzel” diyerek endüstriyel futbola çalım atan Metin Kurt, “Sahada halka en yakın yer neresi? Çizgi! Başka nerede oynayacaktım?” anlatımı nedeniyle halk arasında ‘Çizgi Metin’ olarak biliniyordu.