Çizgi roman ve karikatürler gençleri bekliyor

Kültür-Sanat Servisi

Üsküdar Belediyesi, İstanbul’un sevilen kültür ve sanat etkinliklerinden biri olan Istanbul Comics and Art Festival’ini (ICAF), bu yıl gençlere özel hazırlanan 'Youth' edisyonu ile katılımcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

İstanbul Comics and Art Festival (ICAF) Youth, çizgi roman, karikatür, illüstrasyon, animasyon ve sokak sanatlarına odaklanan içeriğiyle İstanbul’un yaratıcı gençliğini bir araya getiriyor.

Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde 28 ve 29 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek festival, saat 12.00 ile 20.00 arasında çizgi kültürünü yeni nesillerle buluşturmayı, yaratıcı paylaşım alanları açmayı ve sanatla dolu iki gün sunmayı hedefliyor.

Katılımın ücretsiz olduğu festivalde, ziyaretçiler yayınevi standlarını ziyaret edilebilecek, çizerlerle imza alanlarında bir araya gelebilecek, sanatçılarla atölye çalışmalarına, söyleşilere, animasyon film gösterimlerine katılabilecekler.