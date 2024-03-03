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Cizre Belediyesi: 1 - Fenerbahçe: 3

Ajans Haberleri
  • 03.03.2024 17:24
  • Giriş: 03.03.2024 17:24
  • Güncelleme: 03.03.2024 17:24
Kaynak: İHA
Cizre Belediyesi: 1 - Fenerbahçe: 3

Efeler Ligi’nin 22. haftasında Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, konuk olduğu RAMS Global Cizre Belediyesi’ni 3-1 mağlup ederek 21. galibiyetini elde etti.

Salon: Cizre 1500

Cizre Belediyesi: Hakan Polat, Roman Danilov, Morales, Ömer Furkan Dur, Morales, Melih Sıratca, Semih Çelik (L), (Berkay Yavuz, Armin Afshin Far, Görkem Yazgan) 

Fenerbahçe: Vahit Emre Savaş, Drazen Luburic, Yiğit Gülmezoğlu, Mahdi Jelveh Ghaziani, Dick Kooy, Murat Yenipazar, Hasan Yeşilbudak (L), Kaan Gürbüz, Caner Dengin (L), Caner Pekşen 

Setler: 16-25, 25-23, 23-25, 21-25 

Süre: 1 saat 50 dakika (24, 30, 30, 26) 

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