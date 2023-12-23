Cizre Belediyespor, Bigadiç Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
RAMS Global Cizre Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında yarın deplasmanda Bigadiç Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: AA
Cizre Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı.
Hazırlıklarını tamamlayan takım, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan Balıkesir'e hareket etti.
RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın saat 16.00'da Balıkesir Bigadiç Şehit Okan Dinçer Spor Salonu'nda Bigadiç Belediyespor ile karşılaşacak.
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