Cizre Belediyespor, Develi Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nin 25. haftasında yarın deplasmanda Develi Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Cizre Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı.
Hazırlıklarını tamamlayan takım, kara yoluyla Kayseri'ye hareket etti.
Cizre Belediyespor, yarın saat 15.00'te Kayseri Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu'nda Develi Belediyespor'a konuk olacak.