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Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, pasör Mejias ile anlaştı

Ajans Haberleri
  • 29.10.2023 12:46
  • Giriş: 29.10.2023 12:46
  • Güncelleme: 29.10.2023 12:46
Kaynak: AA
Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, pasör Mejias ile anlaştı

 Voleybol Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, pasör Christian Manuel Thondike Mejias'i transfer etti.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Dinamo Bükreş FK'de forma giyen 1,95 boyunda, 22 yaşındaki pasör Christian Manuel Thondike Mejias ile 1 yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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