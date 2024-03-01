Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara maçı hazırlıklarını sürdürdü
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Parolapara'yı konuk edecek RAMS Global Cizre Belediyespor, maçın hazırlıklarına devam etti.
Kaynak: AA
Cizre Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Top atma, tutma, servis, manşet, smaç, sıçrama, blok hareketleri, savunma, dublaj, geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam eden idman, oynanan maçla tamamlandı.
Başantrenör Şahin, AA muhabirine, ligde kalan son maçlarda en iyi sonucu alarak ligi ilk 8 içerisinde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.