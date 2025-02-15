Cizre Belediyespor sahasında kayıp
Kaynak: İHA
Efeler Ligi’nin 22. haftasında Cizre Belediyespor sahasında karşılaştığı Galatasaray’a 3-1 yenildi.
Salon: Cizre 100. Yıl
Hakemler: Recep Karakoç, Furkan Salduz
Cizre Belediyespor : Emre Batur, Ahmet Boz, Vidal, Muhammet Ertuğrul, Metin Toy, Mestre (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Oğuzhan Doğruluk, Atakan Topal, Ali Candan)
Galatasaray: Ahmet Tümer, Kovar, Patry, Cordosa, Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi, (Hasan Yeşilbudak (L), Caner Ergül, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Selim Kalaycı, Zaytsev)
Setler: 21-25, 14-25, 25-22, 11-25
Süre: 99 dakika (28, 23, 28, 20)