Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Cizre'de yangın söndürmek için yola çıkan itfaiye aracı devrildi: Beş emekçi yaralandı

Şırnak Cizre'de yangın söndürmek için yola çıkan itfaiye aracı devrildi. Yan yatan araçtaki beş itfaiye emekçisi yaralandı.

Güncel
  • 20.08.2025 15:38
  • Giriş: 20.08.2025 15:38
  • Güncelleme: 20.08.2025 16:02
Kaynak: DHA
Cizre'de yangın söndürmek için yola çıkan itfaiye aracı devrildi: Beş emekçi yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yangın ihbarı üzerine yola çıkan itfaiye aracı devrildi. Kazada beş itfaiye emekçisi yaralandı.

İş kazası öğle saatlerinde Cizre ilçesine bağlı Direksikli köyü mevkisinde meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Yan yatan araçtaki beş itfaiye emekçisi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol