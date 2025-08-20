Cizre'de yangın söndürmek için yola çıkan itfaiye aracı devrildi: Beş emekçi yaralandı
Şırnak Cizre'de yangın söndürmek için yola çıkan itfaiye aracı devrildi. Yan yatan araçtaki beş itfaiye emekçisi yaralandı.
Kaynak: DHA
Şırnak'ın Cizre ilçesinde yangın ihbarı üzerine yola çıkan itfaiye aracı devrildi. Kazada beş itfaiye emekçisi yaralandı.
İş kazası öğle saatlerinde Cizre ilçesine bağlı Direksikli köyü mevkisinde meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.
Yan yatan araçtaki beş itfaiye emekçisi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.