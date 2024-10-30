Cizre’de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı



Kaza, Cizre-Nusaybin Karayolu Mehmetçik çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Sürücü isimleri öğrenilemeyen 73 SB 759 plakalı tır ile 34 EVL 825 otomobil, 73 ABF 056 ve 34 ADR 972 hafif ticari araçların karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeni ile kısa süreliğine kapanan yol, araçların kaldırılması ile tekrar ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.