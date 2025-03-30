Cizre’de çıkan yangında fabrika küle döndü

Şırnak’ın Cizre ilçesi organize sanayi bölgesinde çıkan yangında fabrika küle döndü.

Yangın, Cizre ilçesi İsmail Ebul-iz El Cezeri organize sanayi bölgesinde reçel ve şekerleme üretimi yapan fabrikada bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrika tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.