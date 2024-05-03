Cizre’de dolu ve sağanak yağış sokakları göle çevirdi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde öğle saatlerinde dolu ile karışık yağan yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi. Vatandaşlar ev ve iş yerlerine gitmekte zorluk yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "sarı kodlu" uyarısının ardından Cizre’de dünden bu yana zaman zaman etkili olan sağanak yağış bugün de etkisini göstermeye devam etti.

Dolu ile karışık yağan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, tıkanan rögarlar vatandaşlar tarafından açıldı.