Cizre’de freni boşalan tır şarampole devrildi: 1 yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde freni boşalan kömür yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Konak Mahallesi Bozalan Konutları mevkii yeni Şırnak yolu üzerinde meydana geldi. Şırnak istikametinden ilçeye gelmekte olan Hasan A. yönetimindeki toz kömür yüklü tır, rampa aşağı inerken freni boşaldı.

Sürücünün kontrolünden çıkan tır, şarampole devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü, olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.