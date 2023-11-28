Cizre’de freni boşan kömür yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde freni boşalan kömür yüklü kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Konak Mahallesi’nde sürücüsünün ismi öğrenilmeyen kömür yüklü 06 GC 6079 plakalı kamyon, rampa aşağı inerken freni boşalarak şarampole devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.