Cizre’de saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi

Haber Merkezi

Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin sonu gelmiyor. Son olarak Şırnak’ta bir kadın katledildi. Olay, Cizre ilçesinde yaşandı. Zeliha Kaptıkaçtı, birlikte olduğu H.Ö isimli erkeğin bıçaklı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cansız bedeni, otopsi için Şırnak Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Katil zanlısı H.Ö, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen erkek, çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı. Yaşamını yitiren kadının üç çocuğu olduğu öğrenildi.

‘PLANLI BİR CİNAYET’

Elâzığ Kadın Platformu kaybolduktan 7 gün sonra cenazesine ulaşılan Dilara Günana’nın ailesini ziyaret etti. Kızının planlanarak öldürüldüğünü söyleyen aile, destek çağrısı yaptı. Baba Fevzi Günana, katillerin en ağır cezayı almasını istediğini söyleyerek “Katiller cezaevinden çıkmasın. Her defasında başka kadınlar ölmesin diyoruz ama bu son olmayacak” dedi.