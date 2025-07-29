Cizre’de seyir halindeki tır alevlere teslim oldu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde seyir halindeki tır alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Cizre-Şırnak Karayolu Bozalan TOKİ Konutları mevkiinde seyir halinde olan tıra aniden çıkan yangın aracı küle çevirdi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası TIR’dan geriye demir yığını kaldı.

Edinilen bilgilere Cizre istikametinden Şırnak istikametine giden Fadıl Nerse yönetimindeki tır, Bozalan TOKİ konutları mevkiinde rampayı çıkarken aniden yanmaya başladı.

Aracının ön tarafından alevlerin yükseldiğini gören Tır sürücüsü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangından sonra tırdan geriye demir yığını kaldı.

İtfaiye ekipleri yangının elektrik aksamından çıktığını tespit ederken Olayla ilgili inceleme başlatıldı.