Cizre’de trafik kazası: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Cizre-Nusaybin Karayolunda kamyonet yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kaza Cizre-Nusaybin Karayolunun 6’ıncı kilometresinde bulunan Mehmetçik Çeşmesi mevkiinde meydana geldi.
Nusaybin istikametinden gelen Vakas Söğütçü yönetimindeki 27 AGV 738 plakalı TIR, Cizre girişi Mehmetçik Çeşmesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Devrilen araçta bulunan sürücü Söğütçü hafif şekilde yaralandı.
Yaşanan kazadan sonra olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı araç sürücüsü ayakta yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.