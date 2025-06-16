Cizre’de virajı alamayan tır devrildi, 1 yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde virajda devrilen tırın sürücü yaralandı.

Kaza, Cizre-Silopi kara yolunda meydana geldi. Cizre’den Silopi yönüne giden sürücüsü öğrenilemeyen 51 AS 492 plakalı rulo saç yüklü tır, Cizre Park AVM Kavşağı’nda virajı alamayarak devrildi. Devrilen araç sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşlarca araçtan çıkarıldıktan yaralı olay yerine sevk edilen ambulans ile Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.