Claudia Sheinbaum, Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı oldu

Meksika'da düzenlenen devlet başkanı seçimini, mevcut başkan Obrador'un partisi Morena'nın adayı Claudia Sheinbaum kazandı. Seçimi büyük farkla kazanan Sheinbaum, ülke tarihinin ilk kadın devlet başkanı oldu.

Meksika'da düzenlenen devlet başkanı seçimini, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un da desteğini alan 61 yaşındaki Claudia Sheinbaum kazandı.

Obrador'un partisi Ulusal Yenilenme Hareketi'nin (MORENA) kurucularından olan Claudia Sheinbaum, seçimde açık ara farkla zafer elde etti.

Ulusal Seçim Enstitüsü'nün ilk resmi sonuçlarına Sheinbaum, oyların yaklaşık yüzde 60'ını kazandı.

Seçime katılım oranının ise yüzde 60 olduğu kaydedildi.

Meksika için Geniş Cephe adayı ve eski Hidalgo Belediye Başkanı Xochitl Galvez ise oyların yaklaşık yüzde 28'ini almasının ardından yenilgiyi kabul etti.

Claudia Sheinbaum, seçim zaferine ilişkin destekçilerine seslenerek, "Bu tarihi günde bize oy vermeye karar veren milyonlarca Meksikalı kadın ve erkeğe teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sheinbaum ayrıca yenilgiyi kabul eden ana muhalefet rakibi Xochitl Galvez'e de teşekkür etti.

İLK KADIN DEVLET BAŞKANI

Meksika'daki devlet başkanı seçimini kazanan Claudia Sheinbaum, aynı zamanda ülke tarihinin ilk kadın devlet başkanı oldu.

Meksika'nın yeni devlet başkanı Sheinbaum, 1 Ekim'de görevi mevcut Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'dan devralacak.

OBRADOR'DAN TEBRİK

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yeni devlet başkanı Sheinbaum'u seçim zaferi nedeniyle tebrik etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Obrador, "Bugün bir zafer günüdür çünkü Meksika halkı özgür ve demokratik bir şekilde Claudia Sheinbaum'un Cumhuriyetimizin 200 yıllık bağımsız yaşamındaki ilk kadın başkan olmasına karar vermiştir. Bu gurur ve dönüşüm zamanlarında yaşama sevincine sahip olan hepimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.