Cleveland Cavaliers, üst üste 16. galibiyetini aldı
NBA'de Cleveland Cavaliers, üst üste 16. galibiyetine ulaştı.
NBA'de Cleveland Cavaliers, üst üste 16. galibiyetine ulaştı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Memphis Grizzlies'ı 133-124 mağlup ederek üst üste 16. galibiyetini aldı.
NBA'de 10 maç oynandı. Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, deplasmanda Memphis Grizzlies’ı mağlup etti. Evan Mobley, 22 sayı ve 11 ribaundluk "double-double" performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Cavaliers’ta Darius Garland 20, De’Andre Hunter 18 ve Jarrett Allen 16 sayı ile katkı sağladı.
Sezonun 25. yenilgisini alan Memphis Grizzlies'ta Ja Morant 44, Jaren Jackson Jr. ve Brandon Clarke 13'er sayı kaydetmesine rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.