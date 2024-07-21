Clinton ailesinin, Biden'a bağış yapmaya devam etme çağrısında bulunduğu iddia edildi

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un ABD Başkanı Joe Biden'ın kampanyasını mali olarak destekleme çağrısı yaptığı öne sürüldü.

CNN'in ismini vermek istemeyen Clinton ailesine yakın iki kişiye dayandırdığı haberinde, 27 Haziran gecesi rakibi eski ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı canlı yayın tartışmasının ardından Biden'ın adaylığına ilişkin endişelerin artmasıyla bağışçıların Biden için mali katkıda bulunmaktan kaçındığı belirtildi.

Haberde, bu durumun kampanyanın devamı için endişe yarattığını kaydeden kaynaklar, bu nedenle Clinton ailesinin Biden'a mali destek çağrısı yaptığını ifade etti.

Kaynaklar, Clinton ailesinin, "2024 yarışından çekilmediğini veya delegeler başka birine oy vermediği sürece partinin muhtemel adayının Biden olduğunu" düşündüğünü aktardı.