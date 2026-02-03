Clinton çifti Epstein soruşturması kapsamında Kongre’de ifade verecek

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ile eski Dışişleri Bakanı ve 2016 Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın çocuk istismarı suçlamalarıyla yargılanan ve 2019’da cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein’la ilişkilerine dair yürütülen soruşturma kapsamında ABD Kongresi'nde ifade verecekleri açıklandı.

Kongre Denetim Komitesi’nce yürütülen soruşturmada Clinton çiftinin, Epstein ile ilişkilerinin boyutu soruşturuluyor. Soruşturmayı yürüten komite, daha önce Clintonların ifade vermemekle soruşturmayı geciktirdiğini savunmuştu. Clinton cephesi ise bir süredir soruşturmayla iş birliğine açık olduklarını, ancak sürecin Cumhuriyetçi kanat tarafından siyasi amaçlarla yürütüldüğünü düşündükleri için bizzat ifade vermeyi kabul etmediklerini belirtmişti.

BİR BAŞKAN EN SON 1983'TE İFADE VERMİŞTİ

Bill Clinton’ın Kongre karşısında ifade verecek olması, 1983 yılında Gerald Ford’un gerçekleştirdiği beyandan bu yana bir ilk teşkil ediyor. Clinton cephesinin avukatı, müvekkillerinin elindeki tüm detayları daha önce yetkili makamlara ilettiğini vurgulamıştı.

Eski Başkanın, görev süresinin ardından 2000’li yılların başında Jeffrey Epstein’a ait uçakla muhtelif yolculuklar yaptığı biliniyor. Bu iletişiminden dolayı üzüntü duyduğunu ifade eden Clinton, Epstein’ın yasa dışı faaliyetlerine dair herhangi bir bilgisinin bulunmadığını öne sürmüştü.