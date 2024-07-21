Clintonlar: Harris'i destekleyeceğiz

Joe Biden'ın adaylıktan çekildiğini açıklamasının ardından desteklediği isim olarak açıkladığı Kamala Harris'e, eski ABD Başkanı Bill Clinton ile eşi Hillary Clinton da destek verdiklerini açıkladı.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ile eşi Hillary Clinton ABD Başkanı Joe Biden’ın aday gösterdiği mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e destek vereklerini açıkladı. Bill Clinton'ın sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Biden, olağanüstü hizmet kariyerini Amerika'yı benzeri görülmemiş bir salgından kurtaran, milyonlarca yeni istihdam yaratan, yıpranmış bir ekonomiyi yeniden inşa eden, demokrasimizi güçlendiren ve dünyadaki itibarımızı yeniden kazandıran bir Başkanlık ile tamamladı. Başkan Yardımcısı Harris'i destekleme konusunda Başkan'a katılmaktan onur duyuyoruz ve kendisini desteklemek için elimizden geleni yapacağız."

OBAMA, HARRİS'E DESTEĞİNİ AÇIKLAMADI

Eski ABD Başkanı Barack Obama ise yazılı açıklamasında, Biden'ın ABD tarihinin en önemli başkanlarından biri olduğunu belirtti.

Biden'ın yaklaşık 4 yıl boyunca ülkeyi Donald Trump başkanlığından "koruduğu" değerlendirmesinde bulunan Obama, Biden'ın bu seçimde de risklerin farkında olduğunu ifade etti.

Açıklamasında açık şekilde Harris'in adaylığına destek vermeyen Obama, "Gelecek günlerde biraz bilinmeyen sularda yüzeceğiz ancak parti liderlerimize güvenim sonsuz" mesajını verdi.